Dramma sulla strada la Panda schiacciata dal tir | 23enne muore nel terribile incidente

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un tragicole si è verificato questa mattina, intorno alle 9:30, lungo lastatale 693, nota anche come laa scorrimento veloce del Gargano (statale “dei Laghi di Lesina e Varano”), nei pressi di San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, Puglia. La vittima è un giovane di 23 anni, originario del napoletano, che ha perso la vita nello scontro. Era alla guida dell’automobile coinvolta nell’.Nell’impatto, avvenuto frontalmente tra un tir e una Fiat, anche l’autista del mezzo pesante è rimasto ferito. Quest’ultimo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di San Giovanni Rotondo per ricevere le cure necessarie. Al momento non sono state rese pubbliche le generalità della giovane vittima.Leggi anche: “C’era un tumore”. Mattia morto in vacanza in Egitto, lascoperta dopo il decessotico scontro frontale tra auto e camion: morto unLastatale 693, purtroppo, è stata spesso teatro di gravi incidenti in passato, alcuni dei quali si sono rivelati fatali.