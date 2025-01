Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Empoli-Lecce e Udinese-Atalanta: segui la cronaca LIVE

Le sfide tra toscani e giallorossi e tra bianconeri e bergamaschi aprono il programma di sabatoDopo le fatiche di supercoppa italiana, l’torna a giocare inA per riprendersi, almeno momentaneamente, la vetta della classifica in attesa di Napoli-Verona. Gian Piero Gasperini spera di poter cancellare le amarezze arabe con il ritorno alla vittoria in campionato dopo l’1-1 di due settimane fa in casa della Lazio.A,la(Lapresse) – calciomercato.itLa trasferta in terra friulana nasconda comunque delle insidie, visto che i bianconeri friulani sono imbattuti da tre giornate (vittoria a Firenze e pareggio contro Torino e Verona). Oltre all’infortunato di lungo corso Okoye, mister Kosta Runjaic dovrà sopperire alla pesante assenza di Lorenzo Lucca, squalificato dal giudice sportivo dopo la quinta ammonizione ricevuto contra gli scaligeri.