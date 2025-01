Liberoquotidiano.it - Con cosa si presenta in studio Michele Serra: da Formigli, l'ultima provocazione contro Meloni | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Mami hai portato?", domanda subito Corradomentre accogliea PiazzaPulita. Accade nella puntata di giovedì 9 gennaio, quando il giornalista - in occasione dell'intervista - siincon un oggetto. "Un satellite", lo descrive la firma di Repubblica davanti agli occhi stupiti del conduttore. "L'anno scorso mi hai regalato il salotto radical chic, ce l'ho ancora a casa", spiega ai telespettatorimentre l'ospite aggiunge: "È un regalo più operativo, un satellite personale, se trovi un vettore che lo manda in orbita, lo usi per sottrarti al manopolio.". "Ah, ma quindi mi faccio la mia banda larga da solo?", chiede il conduttore che poi arriva al punto: "So dove vuoi andare a parare.". Ecco dunque: "C'è il lavoro del governo e dello Stato", attaccain riferimento al faccia a faccia tra Musk e Giorgiae all'utilizzo dei satelliti Starlink per la difesa italiana.