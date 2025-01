.com - Collatino, donna investita e uccisa da un’auto

Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera nel quartiere, a Roma, dove unadi 69 anni ha perso la vita dopo essere statada. L’episodio è avvenuto intorno alle 22 in via Andriulli, nei pressi di via dei Fiorentini, coinvolgendo una Fiat Panda guidata da un trentenne., la dinamica dell’incidenteLe autorità sono state prontamente allertate e diverse pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute sul posto per effettuare i rilievi necessari. Stando alle prime ricostruzioni, lastava attraversando la strada quando è stata colpita dal veicolo. Nonostante l’arrivo dei soccorsi, per la vittima non c’è stato nulla da fare.Accertamenti sul conducenteIl conducente della Fiat Panda, un uomo di 30 anni, è stato immediatamente portato al Policlinico Tor Vergata per essere sottoposto a test per verificare l’eventuale presenza di alcol o droghe nel suo organismo al momento dell’incidente.