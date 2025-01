Ilfattoquotidiano.it - “C’è Posta per Te” di Maria De Filippi riparte e gli ospiti della puntata sono Dusan Vlahovic e Antonino Cannavacciuolo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“C’èper Te” va in onda da 26 anni su Canale 5 ed è sempre una delle punte di diamanterete ammiraglia Mediaset. CosìDetorna con le storie d’amore, tradimenti e di riconciliazioni. Spesso i protagonisti delle storie chiedono di regalare un momento da sogno ad una persona a loro cara per ripagarla dell’affetto e del sostegno ricevuto. Lo fanno coinvolgendo il loro beniamino, una star del cinema, il cantante del cuore, il calciatoresquadra preferita. Per la primaarriveranno l’attaccanteJuventus enazionale serbae lo chef.IL PEOPLE SHOW NASCE NEL 1999 – La storia di questo format nasce nel lontano 1999, da un’ideastessa De. La scintilla nacque per caso: la conduttrice, recandosi ad un incontro con l’allora MinistroPubblica Istruzione Luigi Berlinguer, si vide consegnare da parte di due ragazzi una missiva per il Ministro stesso, nella speranza che dalle sue mani giungesse direttamente al destinatario.