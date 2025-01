Anteprima24.it - Benevento, le parole di Auteri in vista di Potenza: “Loro squadra propositiva. Lanini? Prediligo la coralità”

Tempo di lettura: 4 minutiIlè atteso domani dalla difficile trasferta di, match sul quale pesa l’ipotesi del rinvio per le abbondanti nevicate che sono attese sul capoluogo lucano a partire da questa notte. A presentare il match mister. Queste le suein sala stampa: PROBLEMI – “In settimana dei calciatori hanno dovuto fare i conti con qualche intoppo, ma nessuna problematica particolare. Capellini alla ripresa ha avuto qualche fastidio ma tutto ok. Carfora un piccolo attacco influenzale, ma tutto si è risolto in un giorno. Manconi a titolo precauzionale si è fermato per un piccolo fastidio alla schiena ma tutto risolto. Sono tutti disponibili”.SCELTE – “Le difficoltà devo sempre averle, significa che l’organico è quasi al completo e sono tutti partecipativi.