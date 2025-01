Sport.periodicodaily.com - Ventesima giornata Basket Eurolega 2024/2025: Milano travolge il Maccabi

Prova di forza dell’Olimpicoche, nella, infila la quarta vittoria consecutiva in trasferta battendo a Belgrado ilTel Aviv per 107-74. Match sempre in controllo dei meneghini, che respingono gli assalti iniziali degli israeliani per poi scappare nella ripresa. Undicesimo squillo continentale per la squadra di Messina sempre più in corsa per i play-off.TEL AVIV-OLIMPIA74-107Invio subito favorevoli ai milanesi che trovano una tripla con Shields e volano sul 5-2, prima di essere raggiunti e superati dai padroni di casa(8-7). Ilmacina canestri prima di spegnersi all’improvviso con Brooks e LeDay che firmano il +8 e il vantaggio nel primo quarto per(20-14).