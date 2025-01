Thesocialpost.it - Terremoto di magnitudo 5.4 vicino a Bahía Solano, Colombia

Una scossa didistimata attorno a 5.4 si è verificata oggi, alle ore 03:14 locali (09:14 in Italia), con epicentro nei pressi di, una località situata lungo la costa pacifica della.Secondo i dati preliminari, l'evento sismico ha avuto una profondità stimata di circa 15 chilometri, il che lo colloca tra i terremoti superficiali, spesso in grado di causare maggiori effetti sulla superficie.Le autoritàne stanno monitorando la situazione per valutare eventuali danni o conseguenze sulla popolazione locale. Al momento, non sono stati segnalati effetti significativi, ma la regione è conosciuta per la sua attività sismica e il rischio di movimenti tellurici.