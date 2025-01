Iodonna.it - Su TikTok spopolano i video di animali che esprimono i loro desideri calpestando grossi bottoni di plastica. L'entusiasmo dei proprietari, le opinioni degli etologi

I nostri cani hanno qualcosa da dire al mondo? Moltila pensano così, come indica la mania dei “pulsanti parlanti” sue Instagram. Gli scienziati invece sono meno convinti. Alla questione dedica un lungo articolo sul New York Times Camille Bromley. Addio a Guy, il cane che ha cambiato la vita di Meghan Markle: il suo messaggio emozionante X Leggi anche › Parlare con il cane, 7 buonissime ragioni (scientifiche!) per farlo di più Cani che dicono cose, grazie ai “pulsanti parlanti”.