Sostenibilità irrompe il Fattore H

H come Heart (cuore). Che ritroviamo in modalità diverse in Health (salute), Human (umano) e Happiness (felicità): tre condizioni, soddisfatte le quali possiamo davvero sperare nell’edificazione di un mondo migliore dove il rispetto per le persone calate nel contesto locale e globale in cui si trovano ad agire non contrasta ed anzi esalta il progresso come principio attivo del benessere collettivo.È questa la tesi di fondo del volume “Ritrovare l’umano” di Massimo Lapucci e Stefano Lucchini per Baldini+Castoldi che donano nuova luce e nuova vita all’acronimo Esg – ambiente, società, governance – che dopo vent’anni di onesto lavoro non è più in grado di definire da solo come debba configurarsi un’azienda o una qualsiasi altra organizzazione per dirsi o essere considerata corretta e sostenibile.