Ilfattoquotidiano.it - “Sono tornato a casa”: il neo papà Ultimo sbarca a Roma, ma Jacqueline e il piccolo Enea sono rimasti a New York. Gli abbracci dei fan all’aeroporto – IL VIDEO

Una folla di fan ha accoltodi. Il cantautore èda New, dove si era trasferito per trascorrere gli ultimi mesi della maternità diLuna Di Giacomo. La compagna e ilin America, anche perché il bimbo è ancora troppoper affrontare un lungo viaggio. Autografi,, selfie e parole affettuoseè stato letteralmente inondato dal calore della sua “gente”. L’incontro in aeroporto è stato immortalato in uncondiviso sui social con scritto ““. Adesso l’artista può dedicarsi a tutti i suoi progetti sia discografici che live.Intanto a sette mesi di distanza dalla partenza del suo quarto tour negli stadiha registrato già il tutto esaurito per le 9 date del prossimo tour negli stadi, al via dal 29 giugno.