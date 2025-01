Sono 32 i nuovi poliziotti assegnati alla Questura di Latina | un significativo impegno per la tutela del territorio

Leggi su Dayitalianews.com

Unpotenziamento per ladi32 i, che hanno preso servizio tra ieri e oggi, dopo aver incontrato il Questore Raffaele Vinci e i dirigenti dei Commissariati. Questo aumento di personale rappresenta un passo avanti per migliorare la gestione della sicurezza sul.Un rinforzo per le aree strategicheIarrivi comprendono 26 agenti e assistenti e 6 ispettori, destinati a rafforzare i settori chiave delle operazioni di polizia. Parte di queste risorse andrà a colmare il vuoto lasciato dal personale collocato in quiescenza nell’ultimo anno.Focus sul controllo dele sulla lottacriminalitàIl controllo delresta al centro delle priorità operative della. Come sottolineato dal Questore Vinci, l’arrivo deiservirà a dare ulteriore impulso alle attività di contrastocriminalità comune e organizzata.