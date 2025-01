Unlimitednews.it - Scudetto, i tecnici di A votano Inter. Paz ed Empoli le rivelazioni

ROMA (ITALPRESS) – L’sarà campione d’Italia, l’e il lariano Nico Paz sono le assolute, almeno per il girone d’andata, rispettivamente come squadra e calciatore. E’ quanto emerge dal tradizionale sondaggio di metà campionato promosso dall’ITALPRESS con la maggior parte deidi serie A.protagonista per la corsa al titolo (7 voti), tallonata dal Napoli (3 voti) e Atalanta (1). L’(con 3 preferenze) è stato scelta come squadra rivelazione di questa prima parte di stagione, seguita da Fiorentina, Lazio e Udinese (2 voti a testa), quindi citazioni anche per Atalanta, Como e Napoli. E tra i calciatori spicca con 4 voti l’argentino Nico Paz, poi il fiorentino Kean e il veronese Belahyane (2 voti), quindi citazioni per Esposito, Lookman, Lucca e Zappa (1 a testa).