Secoloditalia.it - Sala, Rapisarda a Omnibus: “Un successo del Sistema Italia, conferma che siamo una potenza mondiale” (video)

Leggi su Secoloditalia.it

La liberazione di Ceciliaè stata undel «», in un contesto in cui il Paese ha ritrovato credibilità e, dunque, anche incisività e centralità in tutti i campi. Ospite disu La7, è stato il direttore del Secolo d’, Antonio, a ricollocare in una cornice più ampia quel risultato. Una vicenda certamente straordinaria, ma nient’affatto frutto di una singola operazione condotta da “una donna sola al comando”, come vorrebbe la narrazione – si direbbe consolatoria- di certa sinistra politica e d’opinione. Giorgia Meloni «non aveva bisogno della liberazione di Cecilia, che è stata una cosa enorme e una vittoria per tutti, per dire che l’oggi è unache sta nel mondo con una letteratura, con un programma, con una visione del mondo e dell’Europa», ha sottolineato il direttore del Secolo.