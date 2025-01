Roma, arriva la grande mostra di Munch a Palazzo Bonaparte

Leggi su Funweek.it

Ladi Edvardsbarca a, in uno dei luoghi più iconici della città eterna:. Dall’11 febbraio al 2 giugno 2025, i visitatori potranno entrare in un mondo unico dove conoscere l’artista norvegese attraverso una selezione di opere che raccontano la sua arte intensa e rivoluzionaria.Dopo oltre 20 anni dall’ultimadedicata a, quella programmata per i prossimi mesi è una tra le più gettonate e importanti, mai realizzate prima. Edvard, infatti, sarà esaltato per mezzo di unaretrospettiva, con il patrocinio della Reale Ambasciata di Norvegia a, in collaborazione con il Museodi Oslo.: cosa bisogna sapereLa, intitolata “. Il grido interiore” non solo è un modo per conoscere il celebre dipinto Il grido, ma anche per andare alla scoperta di tante altre opere che rappresentano la solitudine, la morte, l’amore e la sofferenza, temi spesso ricorrenti nella produzione dell’artista.