Ricostruzione ad Acquasanta | c’è il programma delle frazioni

A più di otto anni dal terremoto del 2016, entra nel vivo laad. E’ arrivato il via libera, infatti, alideato per il borgo termale e ledi Falciano, Tallacano e Vallecchia-Monte Acuto. A sottoscriverlo, negli ultimi giorni, è stato il vicecommissario Francesco Acquaroli, con il parere positivo dell’Ufficio Speciale. "Si tratta di un passaggio importante per il comprensorio e per alcuni dei borghi più danneggiati dal sisma del 2016 e 2017 – conferma il commissario straordinario allaGuido Castelli –. Il Piano straordinario di, infatti, è stato redatto dopo una costante azione di condivisionevarie fasi con il Comune e con gli stessi abitanti. All’approvazione seguirà un’ordinanza speciale volta a finanziare le prime opere pubbliche delgià approvato anche dal consiglio comunale.