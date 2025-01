Zonawrestling.net - Quando l’effetto Wrestlemania arriva in anticipo

Leggi su Zonawrestling.net

In genere si aspettaper rimescolare le carte e creare scenari nuovi in WWE. Fu così per lo scorso anno dove, dopo più di tre anni, si chiuse l’illustre regno di Roman Reigns e iniziò la nuova Era di Cody Rhodes. Il Grandaddy of the All non funge solo da suggello per le storyline più importante. Diventa infatti il crocevia per molti atleti in rampa di lancio, che proprio lì trovano la loro consacrazione. Quest’anno però si è stravolto il programma molto prima di tale scadenza, complice lo sbarco su Netflix degli show WWE, che diviene un punto di svolta epocale nella storia della Compagnia. Con l’avvento sulla piattaforma, forse, la dirigenza ha voluto indossare l’abito migliore, dando voce ai desideri più reconditi dei fan, e realizzandone i sogni che, proprio per come ci si è abituati, si credeva si sarebbero avverati proprio durante lo Showcase of the immortals.