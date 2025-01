Unlimitednews.it - Peugeot “20% vendite dei van Stellantis deve arrivare dall’elettrico”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Il Motor Show di Bruxelles ci ha dato la possibilità di presentare la nostra nuova gamma di furgoni. È un fatto unico sul mercato che una casa automobilistica riveli non solo un nuovo prodotto, ma un’intera gamma”. Così Xavier, vice-Presidente Senior dei veicoli commerciali per, in un’intervista a margine del Salone dell’Auto, in corso a Bruxelles dal 10 al 19 gennaio. La presentazione dei nuovi furgoni si intreccia anche alla questione dell’elettrificazione, come ha sottolineato: “a fine del 2021 è stata la prima compagnia a portare l’elettrificazione nell’intero comparto di furgoni e van”. “Questa per noi è stata un’enorme opportunità – ha aggiunto– perché ci ha permesso di prendere la leadership del settore in Europa, con il 32% di share sul mercato e cifre simili anche in Italia.