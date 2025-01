Ilrestodelcarlino.it - Perché la larghezza delle tagliatelle c’entra con la torre degli Asinelli? La lezione di Bruno Barbieri a Masterchef

Bologna, 10 gennaio 2025 –si trasforma in professore per una sera. Lo chef, nato a Medicina in provincia di Bologna, esterna spesso l’amore per la sua regione e soprattutto per i piatti tipici della sua terra. Durante la puntata diandata in onda ieri sera, ha indossato i panni di insegnante per mettere in difficoltà i concorrenti nel mezzo dell’Invention Test sulla reazione di Maillard su carne, capesante e cipolle. Si tratta della prova in cui i giudici assegnano un tema che gli aspiranti cuochi devono sviluppare con creatività. Proprio nel corso di questa sfida,ha chiesto al concorrente Franco laesatta della pasta emiliana per eccellenza: le. Lo “studente” titubando ha risposto sbagliando: “Un centimetro”. A quel punto lo chef nostrano ha rivelato una curiosità che forse non tutti sanno.