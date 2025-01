Ilrestodelcarlino.it - Nuovo codice stradale. Caccia all’alcoltest, farmacie in difficoltà:: "Facciamo scorte"

"Abbiamo ordinato leperché nelleal momento ci sono pochissimi alcol test". Il commento dei farmacisti ascolani è più o meno lo stesso quando si parla di alcol test e etilometri da acquistare. La farmacia Fortuna ha ordinatonon ancora arrivate, la farmacia Del Duca ha ancora qualche alcol test in negozio, la farmacia Pallotta al momento non li ha ancora disponibili. Insomma, cercare un alcol test, subito dopo queste festività natalizie, sembra un’impresa. "Il problema – commenta la dottoressa Patrizia Righetti – è che le aziende produttrici non sono pronte. Abbiamo notato una richiesta più alta di questo genere di dispositivi, ci siamo subito mossi per fare le, però abbiamo notato un po’ di lentezza da parte delle aziende produttrici, lentezza sicuramente dovuta anche al periodo di festa che ha comportato chiusure e ferie.