Mister Movie | WICKED Arriva in Streaming il Trionfo Cinematografico Arriva a Casa con Contenuti Esclusivi

L’atteso eventodell’anno,, sta perre nelle case degli spettatori, pronto a portare l’incanto e la magia del palcoscenico di Broadway direttamente sugli schermi domestici. Dopo aver fatto il suo debutto trionfale, stabilendo il record per la più grande apertura di sempre per un film basato su uno spettacolo teatrale,è stato anche candidato a quattro Golden Globes®, tra cui quello per il Miglior Film – Musical o Commedia.: Un’Esperienza Completaclass="wp-block-heading">Disponibile per l’acquisto digitale dal 23 gennaio su Prime Video, Google Play, Apple TV, Rakuten TV e Microsoft, il film offrirà ai fan un’esperienza arricchita da ben tre ore dibonus inediti. Tra questi, ci saranno la versione karaoke, che permetterà di cantare insieme ai protagonisti, e una selezione di scene eliminate ed estese che aggiungeranno nuove sfumature alla magia del film.