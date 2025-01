Mistermovie.it - Mister Movie | La Saga dei Culpables si Espande: La Data di Uscita di “È Colpa Mia: Londra”

L’universo cinematografico ispirato alla trilogiadi Mercedes Ron continua a crescere, conquistando nuovi fan e promettendo emozioni intense. Dopo il successo dei primi due capitoli, Culpa Mia e Culpa Tuya, lasi arricchisce con un adattamento innovativo,Mia:, in arrivo su Amazon Prime Video il 13 febbraio 2025.Un Nuovo Capitolo per un Successo Globale “ÈMia:”class="wp-block-heading">Con Culpa Mia lanciato nel giugno 2023 e Culpa Tuya arrivato a dicembre 2024, la trilogia si avvia alla sua conclusione con Culpa Nuestra, previsto per il 2025. Tuttavia, l’annuncio diMia:aggiunge un’interessante variazione alla narrazione, ampliando l’universo dellacon un adattamento in lingua inglese che promette di conquistare un nuovo pubblico internazionale.