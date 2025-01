Gqitalia.it - Le migliori routine per farti una bella sudata dove e quando vuoi

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Diciamolo subito: l'allenamento casalingo funziona. “Comodamente a casa vostra” è la tipica frase degli spot con la voce fuori campo, prodotti esclusivi o presunti tali e prezzi convenienti o giù di lì. Questa volta, però, è tutto vero. L'allenamento casalingo conferisce diversi benefici.Non c'è nulla di trascendentale, allenarsi fa sempre bene, a prescindere dal luogo in cui ci si trova. La scienza ha infatti dimostrato che gli allenamenti casalinghi riescono a migliorare le condizioni del cuore e del metabolismo, oltre ad apportare diversi benefici alla pressione sanguigna e a ridurre il rischio di malattie cardiache e di obesità.