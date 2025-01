Ilrestodelcarlino.it - La truffa dei chilometri scalati. Una donna denuncia i venditori. Si salvano pagando una multa

Sembrava un’occasione, la macchina desiderata, che fra l’altro non aveva tantie, soprattutto, il prezzo era più che abbordabile. Peccato che dopo l’acquisto in un piccolo autosalone dell’Alto Ferrarese, unasi è accorta di essere statata. Grazie a un controllo effettuato in un concessionario, la signora ha scoperto che invece di 100mila, come assicurato dai, la macchina ne aveva percorsi oltre 300mila. Non solo, laha anche scoperto che il collaudo dell’impianto Gpl aveva un tagliando contraffatto. Quindi l’impianto non era stato collaudato come assicurato dai commercianti. A questo punto, la signora è stata costretta are persemplice e per la contraffazione del certificato di collaudo i duedell’Alto Ferrarese.