Sport.quotidiano.net - Intrigo Kvara: l'offerta del Psg, la risposta del Napoli e le alternative

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 10 gennaio 2025 – All'improvviso in casai riflettori se li sta prendendo tutti Khvichatskhelia, e stavolta non c'entrano giocate da urlo o gol da cineteca, per un repertorio sfoggiato in particolare nella prima parte della sua esperienza all'ombra del Vesuvio: una questione di mercato apparentemente da rimandare all'estate, quasi come un ossimoro, si è infiammata nel freddo del pieno inverno, con il Paris Saint-Germain che, tracash e inserimento di qualche contropartita tecnica, sembra fare sul serio per il georgiano, a sua volta sempre più lontano dal mondo azzurro e dalle priorità dello stesso Antonio Conte, a sua volta incantato dall'exploit di David Neres. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, che diventa un oceano quando l'ostacolo si chiama Aurelio De Laurentiis, già di norma poco avvezzo a lasciar partire i pezzi pregiati a metà stagione: figurarsi con la sua squadra in testa alla classifica (al netto degli asterischi) e comunque in piena lotta per lo scudetto.