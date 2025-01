Sport.quotidiano.net - Il Liverpool piomba su Lookman. All’Atalanta proposto Chiesa

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’unico vero rinforzo dell’Atalanta in questa sessione di mercato invernale sarà un attaccante per garantire al tecnico Gasperini un quinto elemento offensivo da far ruotare con Retegui (che salterà l’Udinese sabato e quasi sicuramente anche la Juventus martedì), De Ketelaere,e Zaniolo. La dirigenza nerazzurra, oltre a non mollare la pista che porta a Domenico Berardi (il giocatore vorrebbe il trasferimento a Bergamo) sta sondando il mercato inglese, dove la Dea negli ultimi anni ha dimostrato di saper fare ottimi affari sia in entrata, da Pasalic e Zappacosta a, che in uscita con Romero, Diallo, Castagne e Hojlund. Ci sarebbero già stati contatti con ilper Federico, di fatto fuori dalle rotazioni di Slot, e non solo: i Reds avrebbero preso informazioni su Ademolain vista del prossimo mercato estivo, quando la formazione britannica dovrà rimpiazzare la sua stella Salah.