Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 10 gennaio 2025: film e intrattenimento

Leggi su Lopinionista.it

Su Rai Uno Dalla strada al palco, su Canale 5 Io canto senior. Guida aiTv della serata del 10Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 10? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.10 Red Zone – 22 miglia di fuoco. L’agente della CIA Jim Silva guida un team nel sud-est asiatico per rintracciare una partita di cesio rubato; un criminale si consegna a loro promettendo di portarli al cesio in cambio di asilo politico. Su Rai Movie dalle 21.10 Hannah e le sue sorelle.