Agi.it - I gay potranno accedere ai seminari purché casti

Neiè consentito l'accesso alle persone omosessualiesse vivano "responsabilmente latà del celibato" mentre nonessere ammessi alo e agli Ordini sacri "coloro che praticano l'omosessualità, presentano tendenze omosessuali profondamente radicate o sostengono la cosiddetta cultura gay". Sono entrate in vigore, ad experimentum per tre anni, le nuove linee guida della Cei "La formazione dei presbiteri nelle chiese in Italia. Orientamenti e norme per i". Il documento vede la luce dopo anni di lavoro. Del resto era necessario rivedere alcune regole per l'ingresso nei. Per quanto riguarda la questione dell'omosessualità, fu lo stesso Papa Francesco, in un incontro a porte chiuse con i vescovi italiani nel maggio scorso, a sottolineare la troppa "frociaggine" nei