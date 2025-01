Sport.quotidiano.net - Hockey. Inizio di 2025 complicato per le giovanili di Bondeno

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il weekend della Befana ha visto scendere in campo le formazioni Under 20 e Under 16 maschili e femminile dell’HC. Per la formazione Under 16 maschile, guidata da mister Ghisellini e scesa in campo a, sconfitta per 8-1 con il Csp San Giorgio, con rete di Fejjaj e vittoria per 5-1 con il Cus Padova, con doppietta di Fejjaj e tripletta di Capitan Costa. A Gorgonzola l’Under16 femminile di mister Pazzi-Hussain ha giocato tre incontri, impattando 4-4 con l’HP Milano, vincendo 6 a 4 con l’UHC Adige e perdendo 8-1 con l’HC Riva. Entrambe le formazioni si giocheranno l’accesso alle finali nazionali nella giornata di domenica 12 gennaio, ai ragazzi e a Bologna le ragazze. Da segnalare le grandi prestazioni di Fejjaj e Bux. Lunedì 6 gennaio è stata invece una brutta giornata per le formazioni maschili e femminili Under 20.