Hamilton c’è un aspetto da non sottovalutare | Leclerc avvisato

Il pilota inglese affiancherà il monegasco in Ferrari nel 2025: c’è un fattore da tenere sempre presente quando lo si sfidaAspettando Lewis. La Formula 1 attende di vederevestito di rosso Ferrari ed intanto gli appassionati portano avanti il conto alla rovescia per l’inizio della nuova stagione.L’appuntamento è in Australia domenica 16 marzo, ma già prima in Bahrein a fine febbraio si potrà ammirare l’inglese al volante della nuova rossa nella due giorni di test che farà capire quel che si potrà aspettare dal nuovo mondiale. Un campionato che sicuramente vedràprotagonista, un ruolo a cui aspira anche Charles.Il monegasco in questi giorni è stato messo un po’ in ombra dall’attesa per lo sbarco a Maranello del sette volte campione del mondo, ma quando a parlare sarà nuovamente la pista vuole riprendersi la scena.