Giacomo Poretti, 'Condominio. Mon Amour'

‘Condominio Mon, ovvero un micromondo quotidiano in cui relazioni e abitudini saltano all’improvviso. Questo il filo conduttore dello spettacolo che va in scena stasera alle 21 al Teatro comunale di Carpi, nell’ambito della rassegna ‘L’Altro Teatro’. Protagonisti d’eccezione(del trio ‘Aldo, Giovanni e) con Daniela Cristofori e Marco Zoppello e la regia dello stesso Zoppello; centro di produzione Teatro de Gli Incamminati con il sostegno di GiGroup. Da oltre trent’anni il vecchio custode Angelo svolge il proprio lavoro con dedizione presso la portineria di un condominio della ‘Milano-bene’. Chiama gli inquilini per nome, si occupa della spesa dell’anziano Gaspare e delle paturnie della signora Biraghi. Custodisce le loro chiavi e i loro ricordi. Quand’ecco che irrompe nella sua vita un imprevisto.