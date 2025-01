Tpi.it - Germania: la leader dell’estrema destra Alice Weidel a Elon Musk: “Hitler era un comunista”

La diretta tra l’uomo più ricco del mondo e patron, tra gli altri, di Tesla e SpaceX (Starlink),, e latedesca di Alternative für Deutschland (AfD),, andata in onda ieri su X, è arrivata a voler riscrivere la storia, quando l’imprenditrice di Gütersloh ha dichiarato che “era un”.La decisione didi sostenere AfD, da lui definito “l’unica speranza per la”, gli è costata molte critiche in Europa e persino la minaccia di un’indagine a livello comunitario sul rispetto del Digital Services Act e del Bundestag per finanziamento illecito. Ma il patron di X è andato avanti comunque e ha offerto la sua piattaforma social ad, candidata come cancelliera al posto del socialdemocratico Olaf Scholz, come palcoscenico prima delle elezioni anticipate previste il prossimo 23 febbraio.