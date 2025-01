Lanazione.it - Frana sulla strada comunale, famiglie isolate nel comune di Stazzema

(Lucca), 10 gennaio 2025 – Trea Palagnana, neldi, dove unacausata dalle forti piogge e dal vento, con caduta di terra e massi, ha bloccato la. I detriti, per un fronte di 50 metri in altezza e 10 di larghezza, hanno interrotto laimpedendo il transito dei veicoli. Nella mattinata di oggi, 10 gennaio, i tecnici delhanno effettuato un sopralluogo ed hanno incaricato una ditta che dovrà fare il disgaggio del materiale a rischio di crolloscarpata. "Al momento lasta bloccando la- spiega il sindaco Maurizio Verona - e quindi le treche abitano sopra sono. Si tratta di un cedimento di medie dimensioni. Però entro domani pomeriggio la viabilità sarà riaperta per il transito e per il passaggio di eventuali mezzi di soccorso.