Lanazione.it - Ex-rugbista dei Cavalieri muore a 50 anni: il cordoglio del club

Leggi su Lanazione.it

Prato, 9 gennaio 2025 - Il suo nome era legato soprattutto al Rugby Lucca, del quale è stato giocatore, allenatore, dirigente e presidente. Ma ha lasciato il segno anche a Prato: nei primissimidel nuovo millennio era infatti uno dei giocatori-simbolo deiche militavano in Serie A e che sul finire del primo decennio dei 2000 avrebbero conquistato la promozione nell'allora Super 10. Ecco perché anche la dirigenza deiUnion ha reso omaggio ad Andrea Lombardi, scomparso nelle scorse ore a soli 50. Di origini campane, lucchese d'azione, arrivò a Iolo danel 2002 portato dal tecnico Alberto Prima. E per tutte le stagioni successive, fu uno dei riferimenti in campo e fuori di una società nata solo da qualche anno, che stava ancora strutturandosi e che da lì a poco avrebbe lanciato l'assalto al gotha del rugby italiano.