Lanazione.it - Estra, Cooke guarda già a Trieste. Oggi il primo allenamento in gruppo

Dereksosterrà ilcon la maglia di Pistoia. Il centro americano, dopo aver sostenuto le visite mediche ed espletato gli adempimenti burocratici, si è messo subito a disposizione di coach Gasper Okorn. L’dopo l’addio di Luka Brajkovic torna ad avere un vero centro di ruolo e finalmente il tassello mancante è stato messo. Sì perché Andrew Smith, arrivato per sostituire Brajkovic, non si è rivelato un giocatore in grado di aiutare la squadra. Per lui una sola presenza, 11 minuti contro Scafati, 5 falli e zero punti a referto. Pistoia, tra le altre cose, aveva assolutamente bisogno di un cinque puro, un elemento dalla presenza fisica, con atletismo e in grado di assicurare una forte presenza sotto il canestro., che con tutta probabilità esordirà già da ex a, sembra avere tutto questo, oltre ad una buona dose di esperienza.