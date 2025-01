Ilrestodelcarlino.it - Eolico a Montebello, il fronte del no rilancia

Il progetto ‘ParcoEmilia’ per l’installazione di un impianto industriale di pale sui crinali dell’Appennino imolese è stato bocciato lo scorso mese di dicembre dal Mase, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, d’accordo con la Sovrintendenza speciale per il Pnrr del Ministero della Cultura. La notizia è stata accolta con soddisfazione dalle realtà del territorio, dalle Istituzioni del circondario e dalle forze politiche contrarie all’installazione delle turbine eoliche. Ma anche dai rappresentanti di ‘Salviamo l’Appennino Faentino-Forlivese’, gruppo civico modiglianese in continuo allargamento, che si batte per la salvaguardia delle colline prospicenti alle valli del Tramazzo e del Lamone e che fa parte di Tess (Transizione Energetica Senza Speculazione), coalizione interregionale ambientalista cui aderiscono importanti associazioni come: Italia Nostra, Wwf Forlì-Cesena e Rimini e Cai Emilia-Romagna.