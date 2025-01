Pronosticipremium.com - Empoli-Lecce, il pronostico: pochi gol in vista, D’Aversa in leggero vantaggio

Manca ormai sempre meno all’inizio della 20ª giornata di Serie A e di tutte le sfide che ci terranno compagnia durante questo weekend. La prima sfida ad aprire il sabato sportivo sarà quella tra, che si terrà alle ore 15:00 dell’11 gennaio, in contemporanea con Udinese-Atalanta. Non si tratta di una vera e propria sfida salvezza, visto che gli uomini disi posizionano attualmente al 12° posto in classifica, autori di un campionato da non disdegnare fino a questo momento. Più in bilico la situazione dei salentini, ma in ogni caso facilmente recuperabile., come arrivano le squadre alla sfidaCome detto l’è pronto a continuare la propria cavalcata in questa stagione, iniziando il 2025 con un pareggio contro il Venezia. La speranza dei toscani è certamente quella di proseguire il discorso, questa volta provando a far tornare i tifosi ad esultare.