Ilrestodelcarlino.it - È iniziata l’avventura americana di Alessia Gennari: "Un’esperienza di vita"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fa davvero effetto trovare nel sito della LOVB, la neonata lega professionistica statunitense di pallavolo femminile, il nome di una ragazza di casa nostra,(nella foto LOVB) e della squadra che ne ha lanciato la carriera, la Crovegli Cadelbosco (2009-2011). E invece per laproprio la notte scorsa la sua nuova esperienza negli Usa: giocherà per due anni questo nuovo campionato che vede al via sei squadre, con tante americane nei roster, ma anche alcune italiane, in particolare proprio la campionessa reggiana che si è trasferita in Texas, a Austin, dopo l’ultima stagione disputata a Conegliano. L’italiano lo potrà parlare solo con il suo allenatore, Marco Bonitta, ex tecnico azzurro e pure della Conad maschile. Al limite, con qualche sua avversaria, in particolare Raphaela Folie o lo stesso allenatore della prima avversaria, Houston, diretta in panchina da Massimo Barbolini.