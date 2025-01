Donald l’invasore

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Sono basita: Trump annuncia che potrebbe invadere la Groenlandia e Panama, e non sento alcuna indignazione: nessuno che alzi la voce scandalizzato.Emy DaneseVia emailGentile signora, perché scandalizzarsi? Bisogna essere contenti di poter contare sulla vecchia, cara America, fedele nei secoli alla democrazia, alla pace e all’uguaglianza tra i popoli. La stessa America che nella sua giovane storia ha invaso più Paesi di qualsiasi altra nazione al mondo. Gli americani lo fanno a fin di bene, mi creda. Guardi l’ultima guerra mondiale: vennero in Italia per liberarci dai tedeschi, poi andarono in Germania per liberarla dai tedeschi e poi in Giappone per liberarlo dai giapponesi. E non se ne sono più andati: è vera abnegazione! Ora Trump non esclude l’invasione della Groenlandia, grande isola della Danimarca, la quale potrà invocare l’art.