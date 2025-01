Debutta a Bruxelles la Mazda6e, la berlina 100% elettrica

Leggi su Ildenaro.it

(BELGIO) (ITALPRESS) – Debutto al Salone dell’Auto diper l’inedita. La5 porte a ricarica rapida è l’ultima novità totalmentedella gamma Mazda e offre due opzioni di propulsione per soddisfare le diverse preferenze di guida. Dotata di una batteria da 68,8 kWh che offre un’autonomia fino a 479 km. Con una ricarica in corrente continua da 200 kW, si ricarica dal 10% all’80% in soli 22 minuti e si possono aggiungere 235 km di autonomia in 15 minuti. Il motore elettrico eroga 190 kW (258 CV). Per chi preferisce la guida ininterrotta su lunghe distanze, la batteria da 80 kWh dellaLong Range consente un’autonomia fino a 552 km e il suo motore elettrico fornisce 180 kW (245 CV). Entrambe le configurazioni erogano una coppia di 320 Nm, assicurano un’accelerazione fluida e prestazioni brillanti con una guida dinamica e piacevole grazie alla trazione posteriore, con uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 8 secondi e una velocità massima di 175 km/h.