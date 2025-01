Anteprima24.it - Ddl 1660, a Napoli protesta la rete A Pieno Regime: accuse a governo ed enti locali

Tempo di lettura: 2 minutiContro il ddl sicurezza (ddl) è nata lanazionale A, e gli attivisti sono scesi in piazza a. “Ormai è chiaro – hanno dichiarato -: l’idea di sicurezza delMeloni è pericolosa”. Uno striscione è comparso questo pomeriggio in piazza Municipio, simbolicamente recintata dai manifestanti, usando nastro segnaletico rosso e bianco.A lungo hanno sostato sotto il Comune di. Nel mirino la legge approvata a settembre dalla Camera, adesso al vaglio del Senato. L’accusano di reprimere il dissenso. “Un’idea di sicurezza pericolosa – hanno spiegato gli attivisti – in quanto cede alla discrezionalità delle forze dell’ordine il compito di “allontanare” chi si ritiene “indesiderato””. Citano quale presunto esempio il caso di Ramy e Fares, i due giovani inseguiti a Milano dai carabinieri.