Londra, 10 gen. (Adnkronos) - L'amatadi vacanzadi reospiterà laboratori e ritiri terapeutici con ledopo essere stata trasformata in una galleria d'arte. La proprietà ha ora un nuovo inquilino, l'Arusha Gallery, che prevede di aprire un nuovo spazio espositivo "incentrato sul mondo delle". L'inaugurazione della galleria, che trae ispirazione dall'eredità dei "leggendari medici di Myddfai", pionieri nel XII secolo della medicina moderna attraverso l'erboristeria, coinciderà con il solstizio d'estate, il 21 giugno. L'evento inaugurale comprenderà una mostra, conferenze e workshop, annuncia la nuova proprietà, "ideati per ispirare il nostro rapporto spirituale con lecome guaritrici e insegnanti". Nel 2007 - ricorda il Telegraph - il monarca acquistò il cottage, chiamato Llwynywermod, alla periferia del Parco nazionale Brecon Beacons, per 1,2 milioni di sterline tramite il Ducato di Cornovaglia.