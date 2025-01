Amica.it - Come abbinare i cappotti bianchi secondo le sfilate A/I 24-25

Perfetto per donare luce ed eleganza agli outfit invernali, il cappotto bianco è il capospalla del momento.si indossa quest'anno? Ecco 6 look delleda copiare.Schiaparelli, il white coat è il perfetto sostituto del classico nero per i look da sera mentre il montgomery di Victoria Beckham si combina con dolcevita e pantaloni fluidi. Cappello maxi, pullover, pantaloni ampi e borsa: la mise di comfy chic di Sunnei. A seguire, Michael Kors opta per una morbida fake fur oversize e Stella McCartney stupisce con un modello in lana effetto pelliccia. Nel video di Amica.it, si scopre la mise elegante di Zimmermann.