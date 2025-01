Inter-news.it - Ciarravano: «Inter abituata a gestire le assenze! Calhanoglu mai un vice»

Leggi su Inter-news.it

presente dagli studi di Sky Sport, commenta le tantedell’in vista della sfida di campionato contro il Venezia. Poi ritorna sulla finale persa col Milan.TANTE– Paoloha parlato così riguardo il momento dell’: «Noi a inizio stagione abbiamo spesso tradotto le difficoltà dell’con la poca intensità in campo. In finale di Supercoppa Italiana ho rivisto quello e anche un po’ di meno di cattiveria nei dettagli.diversa in campo senza? Il centrocampista è tra i migliori in Europa. Però io credo che nella gestione di Inzaghi siaa queste rotazioni. Tutto sommato anche quello in parte è routine. Poi è chiaro chenon ha un vero alter ego, e forse non lo avrà mai. Però mi sembra una cosa che l’ci ha abituato anell’era Inzaghi.