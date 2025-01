Justcalcio.com - CdS – la strategia Juve per l’attacco

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-04 13:25:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport:Ladellaper arrivare a ZirkzeeCosì la soluzione è una sola: andare via per (almeno) sei mesi, cercando di ritrovarsi. Oppure, più semplicemente, disegnare la propria dimensione. Lasogna e studia le prossime mosse. Forse non c’è una serie di movimenti che porta allo scacco matto, ma è in superiorità numerica tra pedoni, cavalli, alfieri e torri. Tradotto: se al quattro di gennaio c’è già la sensazione che il corridoio possa aprirsi, vuol dire che a breve qualcuno lo percorrerà. Lo United ovviamente si frappone a un trasferimento a titolo temporaneo, preferirebbe un prestito con l’idea che possa trasformarsi in definitivo senza particolari cavilli, quasi a volere chiudere un capitolo che non è piaciuto.