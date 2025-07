Rios Inter è lui l’alternativa di Ederson | la trattativa può sbloccarsi subito le cifre

L’Inter punta deciso a rinforzare il centrocampo e, in caso di cessione di Calhanoglu, ha già scelto il suo sostituto ideale: Ederson dell’Atalanta. Tuttavia, nelle ultime ore si fa strada un’alternativa interessante, Rios Inter 232 lui, che potrebbe sbloccare subito la trattativa con cifre ancora da definire. La corsa al centrocampo nerazzurro entra nel vivo: tutto può succedere nel mercato estivo!

L' Inter è al lavoro per rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione, con un occhio attento alle mosse di mercato. Se dovesse concretizzarsi la cessione di Hakan Calhanoglu, infatti, la dirigenza nerazzurra ha già individuato il suo sostituto ideale: Ederson dell' Atalanta. Il centrocampista brasiliano, che si è distinto negli ultimi anni per le sue capacità di controllo e distribuzione del gioco, è in cima alla lista dei desideri dell'Inter, come riportato da Tuttosport.

Calciomercato Inter, per il centrocampo c’è Richard Rios nel mirino: le ultime - L’Inter si muove con decisione sul calciomercato, puntando a rafforzare il centrocampo. Dopo i continui rumors, spunta il nome di Richard Ríos, talento del Palmeiras che ha già catturato l’interesse della dirigenza nerazzurra.

