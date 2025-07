Zelig 2025 | il ritorno su Canale 5 con Paolo Ruffini!

Se il sorriso è la vostra arma segreta, preparatevi a un grande ritorno! Zelig 2025 sta per ricomparire su Canale 5, con Paolo Ruffini pronto a condurre questa storica rivincita televisiva. Dopo anni di assenza, il celebre comedy show si appresta a conquistare nuovamente il prime time, portando risate e leggerezza nelle vostre serate. Siete pronti a riscoprire la magia della comicità?

Le voci sul grande ritorno di Zelig su Canale 5 e l'ipotesi Ruffini alla conduzione: tutti i dettagli sui palinsesti Mediaset. Siete pronti a riscoprire la risata in prima serata? Mediaset si prepara a svelare i suoi nuovi palinsesti e nel mosaico di novità che si annunciano c'è un ritorno che profuma di leggenda televisiva. Un appuntamento storico. Zelig è pronto a riconquistare il prime time di Canale 5, e questa volta potrebbe avere una guida tutta nuova. Zelig, nato nel lontano 1996, è un vero simbolo della comicità italiana sul piccolo schermo. Nel corso degli anni ha fatto ridere generazioni, con gag indimenticabili e un palco che ha visto sfilare il meglio del cabaret nazionale.

