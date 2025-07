Classifica Tour de France 2025 terza tappa | Mathieu van der Poel sempre in maglia gialla

La terza tappa del Tour de France 2025 ha regalato emozioni e sorprese, con Mathieu Van der Poel che si conferma sempre più leader indiscusso, indossando ancora la prestigiosa maglia gialla. Dopo un percorso piatto di 178,3 km tra Valenciennes e Dunkerque, l’unica sfida significativa è stata il breve GPM di Côte de Cassel, che ha messo a dura prova i corridori. La corsa si prepara a scrivere nuovi capitoli, ma oggi...

Andata in archivio la terza tappa del Tour de France 2025 da Valenciennes a Dunkerque di 178,3 km. Lo start è stato dato alle 13.25 e i corridori hanno affrontato una tappa principalmente piatta, con un solo breve GPM di quarta categoria (Cote de Cassel). Un’erta lunga 2,3 km con pendenza media del 3,8-4%, collocata a circa 30-33 km dall’arrivo. L’unica asperità di giornata per il plotone, in grado di andare un po’ a disturbare l’agire delle squadre dei velocisti in quello che si pensava sarebbe stato, ovvero una volata generale. L’aspetto temuto era il vento che avrebbe potuto creare dei ventagli, ovvero frammentazioni del gruppo, ma in realtà sono state le cadute a caratterizzare la frazione. 🔗 Leggi su Oasport.it