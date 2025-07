Il carcere deve anche curare

Il carcere deve anche curare, perché la giustizia non è solo punizione, ma possibilità di redenzione. Caccia all’uomo: un ragazzo di 26 anni, capobanda manipolatore, che quasi sette anni fa ha scatenato il panico nella discoteca di Corinaldo, causando una tragedia che si è portata via sei vite. Ora, tra ombra e speranza, si cerca di capire se il carcere possa davvero essere un luogo di riscatto o solo di rieducazione temporanea.

Caccia all’uomo. Caccia a un uomo. Un ragazzo, più che un uomo. Un bulletto di 26 anni, capobanda, manipolatore – come lo hanno definito in tanti – che quasi sette anni fa ha compiuto la sciocchezza più grande della sua vita. In una discoteca strapiena – troppo strapiena – a Corinaldo, in provincia di Ancona, ha spruzzato dello spray al peperoncino, creando il panico e provocando una fuga di massa. Fu una tragedia. Persero la vita sei persone: cinque ragazzi e una mamma. Morti schiacciati. Il peggio del peggio. Il ragazzo in questione è Andrea Cavallari, 26 anni, modenese della Bassa, arrestato nel 2019 e condannato a 11 anni e 10 mesi di reclusione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il carcere deve anche curare

In questa notizia si parla di: carcere - curare - uomo - deve

NESSUN UOMO E' UN'ISOLA 2025: FRATTURE RICOMPOSIZIONI E RINASCITE Terza serata – domenica 6 luglio 2025 ?Carcere: Detenzione e Colpa Collettiva – Chi stiamo punendo? Il carcere, simbolo di frattura sociale, sarà al centro di un confro - facebook.com Vai su Facebook

Nessun diritto alla cure tra le sbarre, la Cedu condanna ancora l’Italia; Lo psicologo che rieduca gli uomini autori di violenze sessuali: «Il carcere non basta: per evitare le recidive servono percorsi di cura e una rete di controllo sociale»; Ancona, pluriomicida evade dal carcere: era uscito per buttare la spazzatura. È caccia all’uomo.

Salvatore Buzzi torna in carcere: deve scontare 4 anni e 9 mesi per il 'Mondo di mezzo' - Fanpage.it - Salvatore Buzzi, condannato nell'ambito dell'inchiesta ‘Mondo di mezzo‘, era uscito dal carcere a ottobre 2023. Segnala fanpage.it

In carcere il molestatore. Deve scontare due anni - la Nazione - Svolta nella vicenda dell’uomo che si era reso protagonista di decine di episodi in piazza S ... Si legge su lanazione.it