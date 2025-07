Poker Face stagione 2 svela l’identità dell’iguana | teoria spiegata

La stagione 2 di “Poker Face” ci sorprende ancora, svelando l’identità dell’enigmatico antagonista noto come “L’Iguana”. Tra intrighi e colpi di scena, l’episodio 11 ci conduce nel cuore di un misterioso assassino mascherato da invitato nuziale, determinato a eliminare Kirby Kowalczyk e a incastrare Alex. Ma chi si cela dietro questa maschera? Scopriamo insieme la teoria che cerca di chiarire ogni dettaglio…

La seconda stagione di “Poker Face” si arricchisce di un nuovo personaggio antagonista, denominato “L’Iguana”, che potrebbe già essere stato anticipato nelle puntate precedenti. La trama dell’episodio 11 svela un misterioso assassino travestito per un matrimonio, con l’obiettivo di eliminare Kirby Kowalczyk, figlio di Beatrix Hasp, e successivamente incastrare Alex. Questa figura misteriosa si rivela essere un sicario professionista conosciuto con il nome in codice “L’Iguana”, il cui vero ruolo nella vicenda si chiarisce verso la conclusione dell’episodio. l’Iguana: un assassino dall’identità potenzialmente già nota. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Poker Face stagione 2 svela l’identità dell’iguana: teoria spiegata

